17.07.2025
Смотреть онлайн Диане Парри - Даяна Ястремская 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Диане Парри — Даяна Ястремская, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 15:10 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
WTA Гамбург
Завершен
(1:6, 4:6)
(1:6, 4:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Диане Парри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Даяна Ястремская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
58%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу