16.07.2025
Настасья Мариана Шунк - Далма Галфи 16.07.2025.
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Настасья Мариана Шунк — Далма Галфи, 1/8 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 17:10 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
WTA Гамбург
Завершен
(6:1, 3:6, 2:6)
1 : 2
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Настасья Мариана Шунк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Настасья Мариана Шунк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Далма Галфи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Далма Галфи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Настасья Мариана Шунк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
8
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
66%
70%
Реализация брейк - пойнтов
67%
30%
