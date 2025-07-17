17.07.2025
Смотреть онлайн Синджа Краус - Анна Бондар 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Синджа Краус — Анна Бондар, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:25 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
WTA Гамбург
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Анна Бондар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Синджа Краус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Анна Бондар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Анна Бондар - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
57%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
