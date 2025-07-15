15.07.2025
Смотреть онлайн Матеус Алвес - Edward Winter 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco: Матеус Алвес — Edward Winter, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 21:05 по московскому времени и пройдет на корте Pista 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Pista 3
Challenger Pozoblanco
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Матеус Алвес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
58%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
