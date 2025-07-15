15.07.2025
Смотреть онлайн Дарвин Бланш - Алекс Мартинес 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco: Дарвин Бланш — Алекс Мартинес, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте Pista 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Pista 2
Challenger Pozoblanco
Завершен
(7:6, 6:2)
(7:6, 6:2)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дарвин Бланш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дарвин Бланш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дарвин Бланш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алекс Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Дарвин Бланш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Дарвин Бланш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
82%
65%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу