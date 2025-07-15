15.07.2025
Смотреть онлайн Йоханнус Мандэй - Фабрицио Андалоро 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco: Йоханнус Мандэй — Фабрицио Андалоро, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте Pista 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Pista 3
Challenger Pozoblanco
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фабрицио Андалоро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фабрицио Андалоро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Фабрицио Андалоро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Фабрицио Андалоро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Фабрицио Андалоро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Фабрицио Андалоро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Фабрицио Андалоро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Фабрицио Андалоро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Фабрицио Андалоро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Фабрицио Андалоро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
9
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
74%
70%
Реализация брейк - пойнтов
40%
33%
