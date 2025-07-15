Смотреть онлайн Райн Пенистон - Михаил Кукушкин 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco: Райн Пенистон — Михаил Кукушкин, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 20:50 по московскому времени и пройдет на корте Pista 2.