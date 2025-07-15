15.07.2025
Смотреть онлайн Райн Пенистон - Михаил Кукушкин 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco: Райн Пенистон — Михаил Кукушкин, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 20:50 по московскому времени и пройдет на корте Pista 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Pista 2
Challenger Pozoblanco
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михаил Кукушкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Райн Пенистон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Михаил Кукушкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Михаил Кукушкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Райн Пенистон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Райн Пенистон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Райн Пенистон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Райн Пенистон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Райн Пенистон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Райн Пенистон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Райн Пенистон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Михаил Кукушкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Райн Пенистон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Райн Пенистон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Райн Пенистон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Михаил Кукушкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Михаил Кукушкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Михаил Кукушкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Райн Пенистон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
59%
41%
Реализация брейк - пойнтов
47%
80%
Комментарии к матчу