Смотреть онлайн Арьян Шах - Eliakim Coulibaly 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco: Арьян Шах — Eliakim Coulibaly, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 22:40 по московскому времени и пройдет на корте Pista 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Pista 2
Challenger Pozoblanco
Завершен
(3:6, 6:1, 7:5)
2 : 1
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Eliakim Coulibaly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Eliakim Coulibaly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Eliakim Coulibaly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Eliakim Coulibaly - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Eliakim Coulibaly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Eliakim Coulibaly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
4
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
67%
55%
Реализация брейк - пойнтов
64%
56%
