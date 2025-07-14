14.07.2025
Смотреть онлайн Анна Сискова - Алёна Большова-Задойнова 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Анна Сискова — Алёна Большова-Задойнова, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 6
WTA Яссы
Завершен
(3:6, 6:3, 6:0)
(3:6, 6:3, 6:0)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Aliona Bolsova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Aliona Bolsova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Aliona Bolsova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Aliona Bolsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Aliona Bolsova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Aliona Bolsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Aliona Bolsova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Aliona Bolsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Aliona Bolsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Анна Сискова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Анна Сискова
Алёна Большова-Задойнова
1 победа
0 побед
100%
0%
07.12.2025
Алёна Большова-Задойнова
0:1
Анна Сискова
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
55%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу