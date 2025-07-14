14.07.2025
Смотреть онлайн Георгия Андрея Крачиун - Марго Рувруа 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Георгия Андрея Крачиун — Марго Рувруа, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:10 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Center Court
WTA Яссы
Завершен
(6:0, 3:6, 4:6)
1 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Georgia Craciun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Georgia Craciun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Georgia Craciun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Georgia Craciun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Georgia Craciun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Georgia Craciun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Марго Рувруа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Georgia Craciun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Марго Рувруа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Georgia Craciun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Марго Рувруа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Georgia Craciun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Марго Рувруа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Марго Рувруа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Марго Рувруа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Марго Рувруа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Марго Рувруа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Georgia Craciun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Марго Рувруа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Georgia Craciun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Georgia Craciun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Марго Рувруа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Georgia Craciun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Марго Рувруа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Марго Рувруа - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
9
10
Выигрыш первой подачи
72%
62%
Реализация брейк - пойнтов
31%
29%
Комментарии к матчу