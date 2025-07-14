Илинка Д Амарией

14.07.2025
Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Center Court
WTA Яссы
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ilinca Amariei - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ilinca Amariei - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ilinca Amariei - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ilinca Amariei - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
48%
60%
Реализация брейк - пойнтов
10%
57%
