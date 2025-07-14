14.07.2025
Смотреть онлайн Селена Яницийевич - Дариа Лодикова 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Селена Яницийевич — Дариа Лодикова, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 5
WTA Яссы
Завершен
(6:7, 6:7)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дариа Лодикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дариа Лодикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Дариа Лодикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Дариа Лодикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Селена Яницийевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Дариа Лодикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дариа Лодикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Дариа Лодикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Дариа Лодикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Дариа Лодикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Дариа Лодикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Селена Яницийевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Дариа Лодикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Дариа Лодикова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Селена Яницийевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
57%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
80%
