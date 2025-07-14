14.07.2025
Смотреть онлайн Giulia Safina Popa - Сильвия Амброзио 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Giulia Safina Popa — Сильвия Амброзио, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 5
WTA Яссы
Завершен
(7:6, 1:6, 6:3)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Сильвия Амброзио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Giulia Safina Popa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Giulia Safina Popa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Сильвия Амброзио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Сильвия Амброзио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Сильвия Амброзио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Сильвия Амброзио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Giulia Safina Popa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Сильвия Амброзио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Giulia Safina Popa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
64%
68%
Реализация брейк - пойнтов
57%
29%
