29.05.2025
Смотреть онлайн Гаэль Монфилс - Джек Дрейпер 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос (м): Гаэль Монфилс — Джек Дрейпер, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на корте Court Philippe Chatrier.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court Philippe Chatrier
Ролан Гаррос (м)
Завершен
(3:6, 6:4, 3:6, 5:7)
(3:6, 6:4, 3:6, 5:7)
1 : 3
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джек Дрейпер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джек Дрейпер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Джек Дрейпер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джек Дрейпер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джек Дрейпер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джек Дрейпер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джек Дрейпер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джек Дрейпер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Гаэль Монфилс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Гаэль Монфилс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Джек Дрейпер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Джек Дрейпер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Джек Дрейпер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Джек Дрейпер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Джек Дрейпер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Гаэль Монфилс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Джек Дрейпер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Джек Дрейпер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Джек Дрейпер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Джек Дрейпер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Джек Дрейпер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Гаэль Монфилс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 35 - Гаэль Монфилс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 36 - Джек Дрейпер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 37 - Джек Дрейпер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 38 - Джек Дрейпер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 39 - Джек Дрейпер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 40 - Джек Дрейпер - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
5
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
67%
72%
Реализация брейк - пойнтов
40%
32%
Игры 1/32 финала
29.05
1
3
3
6
6
4
3
6
5
7
Завершен
29.05
3
0
7
6
6
2
6
1
Завершен
29.05
3
1
6
3
6
3
6
7
6
1
Завершен
29.05
3
1
3
6
6
1
6
2
6
3
Завершен
29.05
3
2
2
6
1
6
6
4
6
3
6
3
Завершен
29.05
2
3
6
2
6
2
4
6
3
6
2
6
Завершен
29.05
2
3
6
7
6
7
6
2
6
0
4
6
Завершен
29.05
3
1
6
3
3
6
6
1
6
2
Завершен
28.05
-
-
Неявка команды
28.05
0
3
5
7
3
6
4
6
Завершен
28.05
3
0
6
4
6
0
6
4
Завершен
28.05
0
3
3
6
4
6
5
7
Завершен
Комментарии к матчу