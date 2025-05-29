Текстовая трансляция

Гейм 1 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 16 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 24 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 26 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 27 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 28 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 30 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 31 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 32 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40