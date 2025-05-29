Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Александр Зверев - Йеспер де Йонг 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияРолан Гаррос (м): Александр ЗверевЙеспер де Йонг, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:50 по московскому времени и пройдет на корте Court Simonne Mathieu.

МСК, 1/32 финала, Корт: Court Simonne Mathieu
Ролан Гаррос (м)
Александр Зверев
Завершен
(3:6, 6:1, 6:2, 6:3)
3 : 1
29 мая 2025
Йеспер де Йонг
Гейм 1 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
8
4
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
67%
54%
Реализация брейк - пойнтов
54%
22%
Игры 1/32 финала
29.05
Франция Гаэль Монфилс Англия Джек Дрейпер
1
3
3
6
6
4
3
6
5
7
Завершен
29.05
Англия Камерон Норри Аргентина Федерико Агустин Гомес
3
0
7
6
6
2
6
1
Завершен
29.05
Италия Флавио Коболли Италия Маттео Арнальди
3
1
6
3
6
3
6
7
6
1
Завершен
29.05
Германия Александр Зверев Нидерланды Йеспер де Йонг
3
1
3
6
6
1
6
2
6
3
Завершен
29.05
Португалия Енрике Роча Чехия Якуб Менсик
3
2
2
6
1
6
6
4
6
3
6
3
Завершен
29.05
Австралия Александр Де Минаур Казахстан Александр Бублик
2
3
6
2
6
2
4
6
3
6
2
6
Завершен
29.05
Испания Хауме Мунар Франция Артур Филс
2
3
6
7
6
7
6
2
6
0
4
6
Завершен
29.05
Чехия Иржи Легечка Испания Алехандро Давидович-Фокина
3
1
6
3
3
6
6
1
6
2
Завершен
28.05
США Бен Шелтон Франция Уго Гастон
-
-
Неявка команды
28.05
Чили Алехандро Табило Австралия Алексей Попырин
0
3
5
7
3
6
4
6
Завершен
28.05
Италия Лоренцо Мусетти Колумбия Даниэль Элахи Галан
3
0
6
4
6
0
6
4
Завершен
28.05
Аргентина Хуан Мануэль Черундоло Сербия Хамад Медьедович
0
3
3
6
4
6
5
7
Завершен
