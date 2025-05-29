Текстовая трансляция

Гейм 1 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Иржи Легечка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Иржи Легечка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Иржи Легечка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 9 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Алехандро Давидович-Фокина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Иржи Легечка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Иржи Легечка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 21 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Иржи Легечка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 25 - Иржи Легечка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Иржи Легечка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 29 - Иржи Легечка - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Иржи Легечка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 31 - Иржи Легечка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 32 - Алехандро Давидович-Фокина - взял свою подачу со счетом 40-40