29.05.2025
Смотреть онлайн Енрике Роча - Якуб Менсик 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос (м): Енрике Роча — Якуб Менсик, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 7.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court 7
Ролан Гаррос (м)
Завершен
(2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3)
3 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Якуб Менсик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Якуб Менсик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Якуб Менсик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Якуб Менсик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Енрике Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Якуб Менсик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Якуб Менсик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Якуб Менсик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Якуб Менсик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Якуб Менсик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Якуб Менсик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Якуб Менсик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Якуб Менсик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Енрике Роча - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Якуб Менсик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Енрике Роча - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Якуб Менсик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Якуб Менсик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Енрике Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Якуб Менсик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Енрике Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Якуб Менсик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Якуб Менсик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Якуб Менсик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Енрике Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 34 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 35 - Якуб Менсик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 36 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 37 - Енрике Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 38 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 39 - Якуб Менсик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 40 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 41 - Якуб Менсик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 42 - Енрике Роча - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 43 - Енрике Роча - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
7
9
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
63%
67%
Реализация брейк - пойнтов
55%
50%
