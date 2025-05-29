Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Хауме Мунар - Артур Филс 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияРолан Гаррос (м): Хауме МунарАртур Филс, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Suzanne Lenglen.

МСК, 1/32 финала, Корт: Court Suzanne Lenglen
Ролан Гаррос (м)
Хауме Мунар
Завершен
(6:7, 6:7, 6:2, 6:0, 4:6)
2 : 3
29 мая 2025
Артур Филс
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Хауме Мунар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Артур Филс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Артур Филс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Хауме Мунар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Артур Филс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 34 - Хауме Мунар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 35 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 36 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 37 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 38 - Хауме Мунар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 39 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 40 - Хауме Мунар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 41 - Артур Филс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 42 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 43 - Хауме Мунар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 44 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 45 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 46 - Артур Филс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 47 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 48 - Хауме Мунар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 49 - Артур Филс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 50 - Артур Филс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
9
2
Двойные ошибки
13
7
Выигрыш первой подачи
72%
62%
Реализация брейк - пойнтов
41%
38%
Игры 1/32 финала
29.05
Франция Гаэль Монфилс Англия Джек Дрейпер
1
3
3
6
6
4
3
6
5
7
Завершен
29.05
Англия Камерон Норри Аргентина Федерико Агустин Гомес
3
0
7
6
6
2
6
1
Завершен
29.05
Италия Флавио Коболли Италия Маттео Арнальди
3
1
6
3
6
3
6
7
6
1
Завершен
29.05
Германия Александр Зверев Нидерланды Йеспер де Йонг
3
1
3
6
6
1
6
2
6
3
Завершен
29.05
Португалия Енрике Роча Чехия Якуб Менсик
3
2
2
6
1
6
6
4
6
3
6
3
Завершен
29.05
Австралия Александр Де Минаур Казахстан Александр Бублик
2
3
6
2
6
2
4
6
3
6
2
6
Завершен
29.05
Испания Хауме Мунар Франция Артур Филс
2
3
6
7
6
7
6
2
6
0
4
6
Завершен
29.05
Чехия Иржи Легечка Испания Алехандро Давидович-Фокина
3
1
6
3
3
6
6
1
6
2
Завершен
28.05
США Бен Шелтон Франция Уго Гастон
-
-
Неявка команды
28.05
Чили Алехандро Табило Австралия Алексей Попырин
0
3
5
7
3
6
4
6
Завершен
28.05
Италия Лоренцо Мусетти Колумбия Даниэль Элахи Галан
3
0
6
4
6
0
6
4
Завершен
28.05
Аргентина Хуан Мануэль Черундоло Сербия Хамад Медьедович
0
3
3
6
4
6
5
7
Завершен
Комментарии к матчу
