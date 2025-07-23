Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.07.2025

Смотреть онлайн The Town - Миннесота Юнайтед II 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: The TownМиннесота Юнайтед II, 1 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Saint Mary's Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Saint Mary's Stadium
USA MLS Next Pro League
The Town
28'
39'
66'
Завершен
3 : 2
23 июля 2025
Миннесота Юнайтед II
45+4'
69'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
The Town icon
28'
The Town icon
39'
Minnesota United FC II icon
45+4'
Счет после первого тайма 2:1
The Town icon
66'
Minnesota United FC II icon
69'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
21'
Угловой
The Town - Угловой
21'
Угловой
The Town - Угловой
28'
The Town - 1-ый Гол
32'
Угловой
The Town - Угловой
39'
Угловой
The Town - Угловой
39'
The Town - 2-ой Гол
45+4'
Minnesota United FC II - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
47'
Угловой
The Town - Угловой
62'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
64'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
66'
The Town - 4-ый Гол
69'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
69'
Minnesota United FC II - 5-ый Гол
86'
Угловой
The Town - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча The Town — Миннесота Юнайтед II

История последних встреч

The Town
The Town
Миннесота Юнайтед II
The Town
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.09.2025
Миннесота Юнайтед II
Миннесота Юнайтед II
1:0
The Town
The Town
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
The Town The Town
54%
Миннесота Юнайтед II Миннесота Юнайтед II
46%
Атаки
90
86
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Динамо Минск Динамо Минск
21 Января
19:00
Нефтехимик Нефтехимик
Динамо Москва Динамо Москва
21 Января
19:30
ХК Сочи ХК Сочи
Северсталь Северсталь
21 Января
19:30
Марсель Марсель
Ливерпуль Ливерпуль
21 Января
23:00
Аталанта Аталанта
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
21 Января
23:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Зауралье Курган Зауралье Курган
21 Января
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
21 Января
18:30
Галатасарай Галатасарай
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
21 Января
20:45
Челси Челси
Пафос ФК Пафос ФК
21 Января
23:00
Славия Прага Славия Прага
Барселона Барселона
21 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA