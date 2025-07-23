23.07.2025
Смотреть онлайн The Town - Миннесота Юнайтед II 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: The Town — Миннесота Юнайтед II, 1 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Saint Mary's Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Saint Mary's Stadium
USA MLS Next Pro League
Текстовая трансляция
21'
The Town - Угловой
21'
The Town - Угловой
28'
The Town - 1-ый Гол
32'
The Town - Угловой
39'
The Town - Угловой
39'
The Town - 2-ой Гол
45+4'
Minnesota United FC II - 3-ий Гол
47'
The Town - Угловой
62'
Minnesota United FC II - Угловой
64'
Minnesota United FC II - Угловой
66'
The Town - 4-ый Гол
69'
Minnesota United FC II - Угловой
69'
Minnesota United FC II - 5-ый Гол
86'
The Town - Угловой
Превью матча The Town — Миннесота Юнайтед II
История последних встреч
The Town
Миннесота Юнайтед II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.09.2025
Миннесота Юнайтед II
1:0
The Town
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
90
86
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
4
6
Комментарии к матчу