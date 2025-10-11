Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Чемпионат мира (квалификация, Европа) : Испания — Грузия , 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Мартинез Валеро . Судить этот матч будет Manfredas Lukjancukas .

Превью матча Испания — Грузия

Команда Испания в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-6. Команда Грузия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-4. Команда Испания в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Грузия забивает 0, пропускает 0.