Смотреть онлайн Испания - Грузия 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Чемпионат мира (квалификация, Европа): Испания — Грузия, 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Мартинез Валеро. Судить этот матч будет Manfredas Lukjancukas.
Превью матча Испания — Грузия
Команда Испания в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-6. Команда Грузия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-4. Команда Испания в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Грузия забивает 0, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Manfredas Lukjancukas (Литва).
За последние 6 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Manfredas Lukjancukas назначал пенальти