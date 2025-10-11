Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Испания - Грузия 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЧемпионат мира (квалификация, Европа): ИспанияГрузия, 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Мартинез Валеро. Судить этот матч будет Manfredas Lukjancukas.

МСК, 7 тур, Стадион: Мартинез Валеро
Чемпионат мира (квалификация, Европа)
Испания
Yeremy Pino 26'
Микель Оярсабаль 64'
Завершен
2 : 0
11 октября 2025
Грузия
Смотреть онлайн
Yeremy Pino - Испания icon
26'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
Микель Оярсабаль icon
64'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Испания - Угловой
14'
Угловой
Испания - Угловой
18'
Угловой
Испания - Угловой
24'
Угловой
Испания - Угловой
26'
Yeremy Pino - 1-ый Гол
29'
Испания - Незабитый пенальти
33'
Угловой
Испания - Угловой
45+1'
Угловой
Испания - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
51'
Угловой
Испания - Угловой
54'
Угловой
Испания - Угловой
64'
Микель Оярсабаль - 2-ой Гол
75'
Угловой
Испания - Угловой
78'
Угловой
Испания - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,0

Превью матча Испания — Грузия

Команда Испания в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-6. Команда Грузия, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-4. Команда Испания в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Грузия забивает 0, пропускает 0.

Испания Испания
23
Испания
Унай Симон
12
Испания
Педро Порро
3
Франция
Робин Ле Норманд
4
Испания
Pau Cubarsi
22
Испания
Марк Кукурелья
6
Испания
Микель Мерино
18
Испания
Мартин Субименди
20
Испания
Педри
11
Испания
Ферран Торрес
21
Испания
Микель Оярсабаль
7
Испания
Пино
Тренер
Испания
Луис де ла Фуэнте
Грузия Грузия
1
Грузия
Георгий Мамардашвили
2
Грузия
Отар Какабадзе
4
Грузия
Гурам Кашиа
5
Грузия
Saba Goglichidze
13
Грузия
Giorgi Gocholeishvili
17
Грузия
Отар Китеишвили
15
Грузия
Anzor Mekvabishvili
6
Грузия
Георгий Кочорашвили
3
Грузия
Лаша Двали
22
Франция
Georges Mikautadze
7
Грузия
Хвича Кварацхелия
Тренер
Франция
Вилли Саньоль

Статистика матча

Владение мячом
Испания Испания
83%
Грузия Грузия
17%
Атаки
166
46
Угловые
10
0
Фолы
12
8
Удары (всего)
16
0
Удары мимо ворот
17
0
Удары в створ ворот
7
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Manfredas Lukjancukas (Литва).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Manfredas Lukjancukas назначал пенальти

Игры 7 тур
11.10.2025
Испания
2:0
Грузия
Завершен
11.10.2025
Португалия
1:0
Ирландия
Завершен
11.10.2025
Эстония
1:3
Италия
Завершен
11.10.2025
Сербия
0:1
Албания
Завершен
11.10.2025
Болгария
1:6
Турция
Завершен
10.10.2025
Германия
4:0
Люксембург
Завершен
10.10.2025
Франция
3:0
Азербайджан
Завершен
10.10.2025
Швеция
0:2
Швейцария
Завершен
10.10.2025
Северная Ирландия
2:0
Словакия
Завершен
10.10.2025
Бельгия
0:0
Северная Македония
Завершен
10.10.2025
Исландия
3:5
Украина
Завершен
10.10.2025
Косово
-:-
Словения
Отменен
10.10.2025
Казахстан
4:0
Лихтенштейн
Завершен
09.10.2025
Р. Беларусь
0:6
Дания
Завершен
09.10.2025
Мальта
0:4
Нидерланды
Завершен
09.10.2025
Чехия
0:0
Хорватия
Завершен
09.10.2025
Фарерские острова
4:0
Черногория
Завершен
09.10.2025
Шотландия
3:1
Греция
Завершен
09.10.2025
Кипр
2:2
Босния и Герцеговина
Завершен
09.10.2025
Австрия
10:0
Сан-Марино
Завершен
09.10.2025
Финляндия
2:1
Литва
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA