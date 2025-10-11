Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.10.2025

Смотреть онлайн Сербия - Албания 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЧемпионат мира (квалификация, Европа): СербияАлбания, 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Dubocica Stadium. Судить этот матч будет Иштван Ковач.

МСК, 7 тур, Стадион: Dubocica Stadium
Чемпионат мира (квалификация, Европа)
Сербия
Завершен
0 : 1
11 октября 2025
Албания
Рей Манай 45+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Рей Манай icon
45+3'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Сербия - Угловой
19'
Угловой
Сербия - Угловой
28'
Угловой
Албания - Угловой
45+3'
Рей Манай - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
56'
Угловой
Сербия - Угловой
65'
Угловой
Сербия - Угловой
69'
Угловой
Албания - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Сербия — Албания

Команда Сербия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-5. Команда Албания, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Сербия в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Албания забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды Албания, в том матче сыграли вничью.

Сербия Сербия
12
Сербия
Dorde Petrovic
13
Сербия
Милош Велькович
16
Сербия
Strahinja Erakovic
3
Сербия
Strahinja Pavlovic
11
Сербия
Филип Костич
6
Сербия
Неманья Гудель
22
Сербия
Stefan Mitrovic
7
Сербия
Aleksandar Stankovic
10
Германия
Lazar Samardzic
9
Сербия
Александар Митрович
23
Сербия
Душан Влахович
Тренер
Сербия
Драган Стойкович
Албания Албания
12
Албания
Марио Дайсинани
10
Швейцария
Недим Байрами
13
Албания
Энеа Михай
21
Косово
Arber Hoxha
18
Албания
Juljan Shehu
3
Албания
Mario Mitaj
9
Северная Македония
Jasir Asani
19
Косово
Мирлинд Даку
6
Албания
Берат Джимшити
2
Албания
Иван
8
Италия
Kristjan Asllani
Тренер
Бразилия
Силвиньо

История последних встреч

Сербия
Сербия
Албания
Сербия
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
07.06.2025
Албания
Албания
0:0
Сербия
Сербия
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сербия Сербия
55%
Албания Албания
45%
Атаки
122
102
Угловые
4
2
Фолы
18
14
Удары (всего)
11
4
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Иштван Ковач (Румыния).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Иштван Ковач назначал пенальти

Игры 7 тур
11.10.2025
Испания
2:0
Грузия
Завершен
11.10.2025
Португалия
1:0
Ирландия
Завершен
11.10.2025
Эстония
1:3
Италия
Завершен
11.10.2025
Сербия
0:1
Албания
Завершен
11.10.2025
Болгария
1:6
Турция
Завершен
10.10.2025
Германия
4:0
Люксембург
Завершен
10.10.2025
Франция
3:0
Азербайджан
Завершен
10.10.2025
Швеция
0:2
Швейцария
Завершен
10.10.2025
Северная Ирландия
2:0
Словакия
Завершен
10.10.2025
Бельгия
0:0
Северная Македония
Завершен
10.10.2025
Исландия
3:5
Украина
Завершен
10.10.2025
Косово
-:-
Словения
Отменен
10.10.2025
Казахстан
4:0
Лихтенштейн
Завершен
09.10.2025
Р. Беларусь
0:6
Дания
Завершен
09.10.2025
Мальта
0:4
Нидерланды
Завершен
09.10.2025
Чехия
0:0
Хорватия
Завершен
09.10.2025
Фарерские острова
4:0
Черногория
Завершен
09.10.2025
Шотландия
3:1
Греция
Завершен
09.10.2025
Кипр
2:2
Босния и Герцеговина
Завершен
09.10.2025
Австрия
10:0
Сан-Марино
Завершен
09.10.2025
Финляндия
2:1
Литва
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA