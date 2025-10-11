Смотреть онлайн Сербия - Албания 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Чемпионат мира (квалификация, Европа): Сербия — Албания, 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Dubocica Stadium. Судить этот матч будет Иштван Ковач.
Превью матча Сербия — Албания
Команда Сербия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-5. Команда Албания, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Сербия в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Албания забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды Албания, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Иштван Ковач (Румыния).
За последние 13 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Иштван Ковач назначал пенальти