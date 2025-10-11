Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Чемпионат мира (квалификация, Европа) : Сербия — Албания , 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Dubocica Stadium . Судить этот матч будет Иштван Ковач .

Превью матча Сербия — Албания

Команда Сербия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-5. Команда Албания, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Сербия в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Албания забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июня 2025 на поле команды Албания, в том матче сыграли вничью.