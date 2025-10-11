Смотреть онлайн Португалия - Ирландия 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Чемпионат мира (квалификация, Европа): Португалия — Ирландия, 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу Жозе Алваладе. Судить этот матч будет Ivan Kruzliak.
Превью матча Португалия — Ирландия
Команда Португалия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-5.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ivan Kruzliak (Словакия).
За последние 10 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 40% (4 из 10 матчей) Ivan Kruzliak назначал пенальти