11.10.2025

Смотреть онлайн Португалия - Ирландия 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЧемпионат мира (квалификация, Европа): ПортугалияИрландия, 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу Жозе Алваладе. Судить этот матч будет Ivan Kruzliak.

МСК, 7 тур, Стадион: Эштадиу Жозе Алваладе
Чемпионат мира (квалификация, Европа)
Португалия
Joao Neves 90+1'
Завершен
1 : 0
11 октября 2025
Ирландия
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
Joao Neves icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,5
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Португалия - Угловой
4'
Угловой
Португалия - Угловой
38'
Угловой
Португалия - Угловой
39'
Угловой
Португалия - Угловой
41'
Угловой
Португалия - Угловой
45+1'
Угловой
Португалия - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,5
75'
Португалия - Незабитый пенальти
77'
Угловой
Португалия - Угловой
79'
Угловой
Португалия - Угловой
89'
Угловой
Португалия - Угловой
90+1'
Joao Neves - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,5

Превью матча Португалия — Ирландия

Команда Португалия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-5.

Португалия Португалия
1
Португалия
Диого Коста
5
Португалия
Диогу Далот
14
Португалия
Goncalo Inacio
3
Португалия
Рубен Диаш
19
Португалия
Nuno Alexandre Tavares Mendes
21
Португалия
Рубен Невеш
10
Португалия
Бернардо Силва
18
Португалия
Педро Нето
8
Португалия
Бруно Фернандес
7
Португалия
Криштиану Роналду
23
Португалия
Vitinha
Тренер
Испания
Роберто Мартинес
Ирландия Ирландия
1
Ирландия
Каоимхин Келлехер
5
Jake O'Brien
22
Ирландия
Натан Коллинс
4
Ирландия
Дара О'Ши
2
Ирландия
Шимус Коулмен
6
Ирландия
Джошуа Каллен
8
Ирландия
Джейсон Моламби
3
Ирландия
Райан Мэннинг
21
Ирландия
Festy Ebosele
20
Ирландия
Чидози Огбене
9
Ирландия
Эван Фергюсон
Тренер
Исландия
Хеймир Хадльгримссон

Статистика матча

Владение мячом
Португалия Португалия
70%
Ирландия Ирландия
30%
Атаки
143
61
Угловые
9
0
Фолы
7
8
Удары (всего)
21
2
Удары мимо ворот
24
2
Удары в створ ворот
6
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ivan Kruzliak (Словакия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 40% (4 из 10 матчей) Ivan Kruzliak назначал пенальти

Игры 7 тур
11.10.2025
Испания
2:0
Грузия
Завершен
11.10.2025
Португалия
1:0
Ирландия
Завершен
11.10.2025
Эстония
1:3
Италия
Завершен
11.10.2025
Сербия
0:1
Албания
Завершен
11.10.2025
Болгария
1:6
Турция
Завершен
10.10.2025
Германия
4:0
Люксембург
Завершен
10.10.2025
Франция
3:0
Азербайджан
Завершен
10.10.2025
Швеция
0:2
Швейцария
Завершен
10.10.2025
Северная Ирландия
2:0
Словакия
Завершен
10.10.2025
Бельгия
0:0
Северная Македония
Завершен
10.10.2025
Исландия
3:5
Украина
Завершен
10.10.2025
Косово
-:-
Словения
Отменен
10.10.2025
Казахстан
4:0
Лихтенштейн
Завершен
09.10.2025
Р. Беларусь
0:6
Дания
Завершен
09.10.2025
Мальта
0:4
Нидерланды
Завершен
09.10.2025
Чехия
0:0
Хорватия
Завершен
09.10.2025
Фарерские острова
4:0
Черногория
Завершен
09.10.2025
Шотландия
3:1
Греция
Завершен
09.10.2025
Кипр
2:2
Босния и Герцеговина
Завершен
09.10.2025
Австрия
10:0
Сан-Марино
Завершен
09.10.2025
Финляндия
2:1
Литва
Завершен
Комментарии к матчу
