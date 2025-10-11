Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Болгария - Турция 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЧемпионат мира (квалификация, Европа): БолгарияТурция, 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Васил Левски. Судить этот матч будет Luis Miguel Branco Godinho.

МСК, 7 тур, Стадион: Васил Левски
Чемпионат мира (квалификация, Европа)
Болгария
Радослав Кирилов 13'
Завершен
1 : 6
11 октября 2025
Турция
Guler Arda 11'
Viktor Popov 49'
Kenan Yildiz 52'
Kenan Yildiz 56'
Зеки Челик 65'
Ирфан Кан Кахвеци 90+4'
Смотреть онлайн
Guler Arda icon
11'
Радослав Кирилов icon
13'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Viktor Popov icon
49'
Kenan Yildiz icon
52'
Kenan Yildiz icon
56'
Зеки Челик icon
65'
Ирфан Кан Кахвеци icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:6 : 2,1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Болгария - Угловой
11'
Guler Arda - 1-ый Гол
13'
Радослав Кирилов - 2-ой Гол
35'
Угловой
Турция - Угловой
41'
Угловой
Турция - Угловой
44'
Угловой
Турция - Угловой
45+3'
Угловой
Турция - Угловой
45+3'
Угловой
Турция - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
49'
Popov - 3-ий Гол
52'
Kenan Yildiz - 4-ый Гол
56'
Kenan Yildiz - 5-ый Гол
65'
Угловой
Турция - Угловой
65'
Зеки Челик - 6-ый Гол
70'
Угловой
Болгария - Угловой
70'
Угловой
Болгария - Угловой
70'
Угловой
Болгария - Угловой
84'
Угловой
Болгария - Угловой
85'
Угловой
Турция - Угловой
90+2'
Угловой
Турция - Угловой
90+4'
Ирфан Кан Кахвеци - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:6 : 2,1

Превью матча Болгария — Турция

Болгария Болгария
1
Болгария
Димитар Митов
6
Болгария
Viktor Popov
12
Болгария
Rosen Bozhinov
15
Болгария
Петко Христов
2
Болгария
Hristiyan Petrov
18
Болгария
Ивайло Людмилов Чочев
9
Болгария
Christian Stoyanov
8
Andrian Kraev
10
Болгария
Радослав Кирилов
11
Болгария
Кирил Валентинов Десподов
16
Болгария
Marin Plamenov Petkov
Тренер
Болгария
Илиан Илиев
Турция Турция
23
Турция
Угурджан Чакыр
2
Турция
Зеки Челик
3
Турция
Мерих Демираль
14
Турция
Абдулкерим Бардакци
20
Нидерланды
Ферди Кадиоглу
10
Турция
Хакан Чалханоглу
8
Турция
Guler Arda
6
Турция
Оркун Кекчю
19
Турция
Oguz Aydin
7
Турция
Muhammed Kerem Akturkoglu
11
Турция
Kenan Yildiz
Тренер
Италия
Винченцо Монтелла

Статистика матча

Владение мячом
Болгария Болгария
22%
Турция Турция
78%
Атаки
60
152
Угловые
5
8
Фолы
11
6
Удары (всего)
4
13
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
2
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luis Miguel Branco Godinho (Португалия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 63 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 21% (3 из 14 матчей) Luis Miguel Branco Godinho назначал пенальти

Игры 7 тур
11.10.2025
Испания
2:0
Грузия
Завершен
11.10.2025
Португалия
1:0
Ирландия
Завершен
11.10.2025
Эстония
1:3
Италия
Завершен
11.10.2025
Сербия
0:1
Албания
Завершен
11.10.2025
Болгария
1:6
Турция
Завершен
10.10.2025
Германия
4:0
Люксембург
Завершен
10.10.2025
Франция
3:0
Азербайджан
Завершен
10.10.2025
Швеция
0:2
Швейцария
Завершен
10.10.2025
Северная Ирландия
2:0
Словакия
Завершен
10.10.2025
Бельгия
0:0
Северная Македония
Завершен
10.10.2025
Исландия
3:5
Украина
Завершен
10.10.2025
Косово
-:-
Словения
Отменен
10.10.2025
Казахстан
4:0
Лихтенштейн
Завершен
09.10.2025
Р. Беларусь
0:6
Дания
Завершен
09.10.2025
Мальта
0:4
Нидерланды
Завершен
09.10.2025
Чехия
0:0
Хорватия
Завершен
09.10.2025
Фарерские острова
4:0
Черногория
Завершен
09.10.2025
Шотландия
3:1
Греция
Завершен
09.10.2025
Кипр
2:2
Босния и Герцеговина
Завершен
09.10.2025
Австрия
10:0
Сан-Марино
Завершен
09.10.2025
Финляндия
2:1
Литва
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA