Смотреть онлайн Болгария - Турция 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Чемпионат мира (квалификация, Европа): Болгария — Турция, 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Васил Левски. Судить этот матч будет Luis Miguel Branco Godinho.
Превью матча Болгария — Турция
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luis Miguel Branco Godinho (Португалия).
За последние 14 матчей судья показал 63 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 21% (3 из 14 матчей) Luis Miguel Branco Godinho назначал пенальти