Смотреть онлайн Эстония - Италия 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Чемпионат мира (квалификация, Европа): Эстония — Италия, 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе А. Ле Кок Арена. Судить этот матч будет Сердар Гёзюбююк.
Превью матча Эстония — Италия
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Сердар Гёзюбююк (Нидерланды).
За последние 16 матчей судья показал 79 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 44% (7 из 16 матчей) Сердар Гёзюбююк назначал пенальти