11.10.2025

Смотреть онлайн Эстония - Италия 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйЧемпионат мира (квалификация, Европа): ЭстонияИталия, 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе А. Ле Кок Арена. Судить этот матч будет Сердар Гёзюбююк.

МСК, 7 тур, Стадион: А. Ле Кок Арена
Чемпионат мира (квалификация, Европа)
Эстония
Рауно Саппинен 76'
Завершен
1 : 3
11 октября 2025
Италия
Мойзе Кин 5'
Mateo Retegui 38'
Francesco Pio Esposito 74'
Смотреть онлайн
Мойзе Кин icon
5'
Mateo Retegui icon
38'
Счет после первого тайма 0:2 : 4,3
Francesco Pio Esposito icon
74'
Рауно Саппинен icon
76'
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,3
Текстовая трансляция
5'
Мойзе Кин - 1-ый Гол забит с передачи Федерико Димарко
11'
Угловой
Италия - Угловой
11'
Угловой
Италия - Угловой
12'
Угловой
Италия - Угловой
12'
Угловой
Италия - Угловой
21'
Угловой
Италия - Угловой
23'
Угловой
Италия - Угловой
23'
Угловой
Италия - Угловой
30'
Италия - Незабитый пенальти
31'
Угловой
Италия - Угловой
38'
Mateo Retegui - 2-ой Гол забит с передачи Риккардо Орсолини
Счет после первого тайма 0:2 : 4,3
74'
Francesco Pio Esposito - 3-ий Гол забит с передачи Леонардо Спинаццола
76'
Рауно Саппинен - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 4,3

Превью матча Эстония — Италия

Эстония Эстония
1
Эстония
Karl Jacob Hein
19
Эстония
Michael Schjonning-Larsen
3
Эстония
Maksim Paskotsi
18
Эстония
Карол Метс
23
Эстония
Власий Синявский
8
Эстония
Markus Soomets
4
Эстония
Маттиас Кайт
9
Россия
Ioan Yakovlev
14
Эстония
Patrik Kristal
7
Эстония
Robi Saarma
15
Эстония
Рауно Саппинен
Тренер
Эстония
Юрген Хенн
Италия Италия
1
Италия
Джанлуиджи Доннарумма
22
Италия
Джованни Ди Лоренцо
23
Италия
Джанлука Манчини
13
Италия
Riccardo Calafiori
3
Италия
Федерико Димарко
18
Италия
Николо Барелла
5
Италия
Мануэль Локателли
8
Италия
Сандро Тонали
20
Италия
Andrea Cambiaso
9
Аргентина
Mateo Retegui
10
Италия
Джакомо Распадори
Тренер
Италия
Дженнаро Гаттузо

История последних встреч

Эстония
Эстония
Италия
Эстония
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.09.2025
Италия
Италия
5:0
Эстония
Эстония
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Эстония Эстония
36%
Италия Италия
64%
Атаки
72
107
Угловые
0
8
Фолы
21
9
Удары (всего)
2
14
Удары мимо ворот
1
15
Удары в створ ворот
1
9

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Сердар Гёзюбююк (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 79 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 44% (7 из 16 матчей) Сердар Гёзюбююк назначал пенальти

Игры 7 тур
11.10.2025
Испания
2:0
Грузия
Завершен
11.10.2025
Португалия
1:0
Ирландия
Завершен
11.10.2025
Эстония
1:3
Италия
Завершен
11.10.2025
Сербия
0:1
Албания
Завершен
11.10.2025
Болгария
1:6
Турция
Завершен
10.10.2025
Германия
4:0
Люксембург
Завершен
10.10.2025
Франция
3:0
Азербайджан
Завершен
10.10.2025
Швеция
0:2
Швейцария
Завершен
10.10.2025
Северная Ирландия
2:0
Словакия
Завершен
10.10.2025
Бельгия
0:0
Северная Македония
Завершен
10.10.2025
Исландия
3:5
Украина
Завершен
10.10.2025
Косово
-:-
Словения
Отменен
10.10.2025
Казахстан
4:0
Лихтенштейн
Завершен
09.10.2025
Р. Беларусь
0:6
Дания
Завершен
09.10.2025
Мальта
0:4
Нидерланды
Завершен
09.10.2025
Чехия
0:0
Хорватия
Завершен
09.10.2025
Фарерские острова
4:0
Черногория
Завершен
09.10.2025
Шотландия
3:1
Греция
Завершен
09.10.2025
Кипр
2:2
Босния и Герцеговина
Завершен
09.10.2025
Австрия
10:0
Сан-Марино
Завершен
09.10.2025
Финляндия
2:1
Литва
Завершен
Комментарии к матчу
