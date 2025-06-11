Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Guotai Junan - Liaoning Shenbei Hefeng Women 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайСуперлига, Женщины: Guotai JunanLiaoning Shenbei Hefeng Women, 8 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Shanghai University.

МСК, 8 тур, Стадион: Shanghai University
Суперлига, Женщины
Guotai Junan
43'
Завершен
1 : 1
11 июня 2025
Liaoning Shenbei Hefeng Women
6'
Смотреть онлайн
Liaoning Shenbei Hefeng Women icon
6'
Shanghai Shengli Women icon
43'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,2
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,2
Текстовая трансляция
6'
Liaoning Shenbei Hefeng Women - 1-ый Гол
7'
Угловой
Shanghai Shengli Women - Угловой
28'
Угловой
Liaoning Shenbei Hefeng Women - Угловой
38'
Угловой
Shanghai Shengli Women - Угловой
43'
Shanghai Shengli Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 0,2
54'
Угловой
Shanghai Shengli Women - Угловой
56'
Угловой
Shanghai Shengli Women - Угловой
64'
Угловой
Shanghai Shengli Women - Угловой
90'
Угловой
Liaoning Shenbei Hefeng Women - Угловой
90'
Угловой
Liaoning Shenbei Hefeng Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,2

Превью матча Guotai Junan — Liaoning Shenbei Hefeng Women

История последних встреч

Guotai Junan
Guotai Junan
Liaoning Shenbei Hefeng Women
Guotai Junan
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.08.2025
Liaoning Shenbei Hefeng Women
Liaoning Shenbei Hefeng Women
0:0
Guotai Junan
Guotai Junan
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Guotai Junan Guotai Junan
56%
Liaoning Shenbei Hefeng Women Liaoning Shenbei Hefeng Women
44%
Атаки
226
161
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
1
Игры 8 тур
11.06.2025
Shaanxi Athletic Women
1:3
Wuhan Jiangda University Women
Завершен
11.06.2025
Guotai Junan
1:1
Liaoning Shenbei Hefeng Women
Завершен
11.06.2025
Jiangsu Women
3:0
Guangdong Women
Завершен
11.06.2025
Henan Women
2:1
Yongchuan Chashan Women
Завершен
11.06.2025
Beijing Women
0:1
Changchun Dazhong Women
Завершен
11.06.2025
Shandong
0:1
Чжэцзян Ханчжоу - Женщины
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA