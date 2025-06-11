11.06.2025
Смотреть онлайн Guotai Junan - Liaoning Shenbei Hefeng Women 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Суперлига, Женщины: Guotai Junan — Liaoning Shenbei Hefeng Women, 8 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Shanghai University.
МСК, 8 тур, Стадион: Shanghai University
Суперлига, Женщины
Guotai Junan
43'
Завершен
1 : 1
11 июня 2025
Счет после первого тайма 1:1 : 0,2
Текстовая трансляция
6'
Liaoning Shenbei Hefeng Women - 1-ый Гол
7'
Shanghai Shengli Women - Угловой
28'
Liaoning Shenbei Hefeng Women - Угловой
38'
Shanghai Shengli Women - Угловой
43'
Shanghai Shengli Women - 2-ой Гол
54'
Shanghai Shengli Women - Угловой
56'
Shanghai Shengli Women - Угловой
64'
Shanghai Shengli Women - Угловой
90'
Liaoning Shenbei Hefeng Women - Угловой
90'
Liaoning Shenbei Hefeng Women - Угловой
Превью матча Guotai Junan — Liaoning Shenbei Hefeng Women
История последних встреч
Guotai Junan
Liaoning Shenbei Hefeng Women
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.08.2025
Liaoning Shenbei Hefeng Women
0:0
Guotai Junan
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
226
161
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
1
