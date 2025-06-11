11.06.2025
Смотреть онлайн Shandong - Чжэцзян Ханчжоу - Женщины 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Суперлига, Женщины: Shandong — Чжэцзян Ханчжоу - Женщины, 8 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Shandong Provincial Stadium.
МСК, 8 тур, Стадион: Shandong Provincial Stadium
Суперлига, Женщины
Завершен
0 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
4'
Shandong - Угловой
28'
Shandong - Угловой
29'
Чжэцзян Ханчжоу - Женщины - 1-ый Гол
39'
Чжэцзян Ханчжоу - Женщины - Угловой
45+4'
Shandong - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Shandong - Угловой
69'
Shandong - Угловой
72'
Чжэцзян Ханчжоу - Женщины - Угловой
80'
Shandong - Угловой
89'
Shandong - Угловой
90+4'
Чжэцзян Ханчжоу - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Shandong — Чжэцзян Ханчжоу - Женщины
История последних встреч
Shandong
Чжэцзян Ханчжоу - Женщины
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
03.08.2025
Чжэцзян Ханчжоу - Женщины
1:1
Shandong
Статистика матча
Атаки
112
57
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
3
3
