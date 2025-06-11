11.06.2025
Смотреть онлайн Jiangsu Women - Guangdong Women 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Суперлига, Женщины: Jiangsu Women — Guangdong Women, 8 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wutaishan Stadium.
МСК, 8 тур, Стадион: Wutaishan Stadium
Суперлига, Женщины
Завершен
3 : 0
11 июня 2025
Превью матча Jiangsu Women — Guangdong Women
История последних встреч
Jiangsu Women
Guangdong Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.08.2025
Guangdong Women
2:0
Jiangsu Women
Комментарии к матчу