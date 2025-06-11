Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Jiangsu Women - Guangdong Women 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайСуперлига, Женщины: Jiangsu WomenGuangdong Women, 8 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Wutaishan Stadium.

МСК, 8 тур, Стадион: Wutaishan Stadium
Суперлига, Женщины
Jiangsu Women
Завершен
3 : 0
11 июня 2025
Guangdong Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Jiangsu Women — Guangdong Women

История последних встреч

Jiangsu Women
Jiangsu Women
Guangdong Women
Jiangsu Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.08.2025
Guangdong Women
Guangdong Women
2:0
Jiangsu Women
Jiangsu Women
Обзор
Игры 8 тур
11.06.2025
Shaanxi Athletic Women
1:3
Wuhan Jiangda University Women
Завершен
11.06.2025
Guotai Junan
1:1
Liaoning Shenbei Hefeng Women
Завершен
11.06.2025
Jiangsu Women
3:0
Guangdong Women
Завершен
11.06.2025
Henan Women
2:1
Yongchuan Chashan Women
Завершен
11.06.2025
Beijing Women
0:1
Changchun Dazhong Women
Завершен
11.06.2025
Shandong
0:1
Чжэцзян Ханчжоу - Женщины
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 Декабря
23:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
ПСЖ ПСЖ
10 Декабря
23:00
Ювентус Ювентус
Пафос ФК Пафос ФК
10 Декабря
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Будё-Глимт Будё-Глимт
10 Декабря
23:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Ньюкасл Ньюкасл
10 Декабря
23:00
Бенфика Бенфика
Наполи Наполи
10 Декабря
23:00
Брюгге Брюгге
Арсенал Арсенал
10 Декабря
23:00
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
Кёльнер Кёльнер
10 Декабря
21:30
Манреса Манреса
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
10 Декабря
22:45
Дерби Каунти Дерби Каунти
Миллуолл Миллуолл
10 Декабря
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA