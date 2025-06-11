Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Суперлига, Женщины : Beijing Women — Changchun Dazhong Women , 8 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Xiannongtan Stadium .

Превью матча Beijing Women — Changchun Dazhong Women

Команда Beijing Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Changchun Dazhong Women, в том матче сыграли вничью.