11.06.2025

Смотреть онлайн Henan Women - Yongchuan Chashan Women 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайСуперлига, Женщины: Henan WomenYongchuan Chashan Women, 8 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Henan Provincial Sports Centre Stadium.

МСК, 8 тур, Стадион: Henan Provincial Sports Centre Stadium
Суперлига, Женщины
Henan Women
27'
48'
Завершен
2 : 1
11 июня 2025
Yongchuan Chashan Women
8'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Yongchuan Chashan Women icon
8'
Henan Women icon
27'
Счет после первого тайма 1:1
Henan Women icon
48'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
8'
Yongchuan Chashan Women - 1-ый Гол
13'
Угловой
Henan Women - Угловой
16'
Henan Women - Незабитый пенальти
16'
Угловой
Henan Women - Угловой
25'
Угловой
Henan Women - Угловой
26'
Угловой
Henan Women - Угловой
27'
Угловой
Henan Women - Угловой
27'
Henan Women - 2-ой Гол
32'
Угловой
Yongchuan Chashan Women - Угловой
45+3'
Угловой
Yongchuan Chashan Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
48'
Henan Women - 3-ий Гол
50'
Угловой
Henan Women - Угловой
51'
Угловой
Henan Women - Угловой
77'
Yongchuan Chashan Women - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Henan Women — Yongchuan Chashan Women

История последних встреч

Henan Women
Henan Women
Yongchuan Chashan Women
Henan Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.08.2025
Yongchuan Chashan Women
Yongchuan Chashan Women
1:0
Henan Women
Henan Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
68
40
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
5
5
Игры 8 тур
11.06.2025
Shaanxi Athletic Women
1:3
Wuhan Jiangda University Women
Завершен
11.06.2025
Guotai Junan
1:1
Liaoning Shenbei Hefeng Women
Завершен
11.06.2025
Jiangsu Women
3:0
Guangdong Women
Завершен
11.06.2025
Henan Women
2:1
Yongchuan Chashan Women
Завершен
11.06.2025
Beijing Women
0:1
Changchun Dazhong Women
Завершен
11.06.2025
Shandong
0:1
Чжэцзян Ханчжоу - Женщины
Завершен
Комментарии к матчу
