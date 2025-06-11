11.06.2025
Смотреть онлайн Henan Women - Yongchuan Chashan Women 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Суперлига, Женщины: Henan Women — Yongchuan Chashan Women, 8 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Henan Provincial Sports Centre Stadium.
МСК, 8 тур, Стадион: Henan Provincial Sports Centre Stadium
Суперлига, Женщины
Текстовая трансляция
8'
Yongchuan Chashan Women - 1-ый Гол
13'
Henan Women - Угловой
16'
Henan Women - Незабитый пенальти
16'
Henan Women - Угловой
25'
Henan Women - Угловой
26'
Henan Women - Угловой
27'
Henan Women - Угловой
27'
Henan Women - 2-ой Гол
32'
Yongchuan Chashan Women - Угловой
45+3'
Yongchuan Chashan Women - Угловой
48'
Henan Women - 3-ий Гол
50'
Henan Women - Угловой
51'
Henan Women - Угловой
77'
Yongchuan Chashan Women - Незабитый пенальти
Превью матча Henan Women — Yongchuan Chashan Women
История последних встреч
Henan Women
Yongchuan Chashan Women
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.08.2025
Yongchuan Chashan Women
1:0
Henan Women
Статистика матча
Атаки
68
40
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
5
5
