30.06.2025
Смотреть онлайн The Town - Ventura County FC 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: The Town — Ventura County FC, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Saint Mary's Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Saint Mary's Stadium
USA MLS Next Pro League
The Town
88'
Завершен
1 : 1
30 июня 2025
Ventura County FC
90+6'
Счет после первого тайма 0:0
The Town
88'
Ventura County FC
90+6'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
The Town - Угловой
11'
The Town - Угловой
44'
Ventura County FC - Угловой
45'
The Town - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
70'
Ventura County FC - Угловой
76'
The Town - Угловой
86'
The Town - Угловой
88'
The Town - 1-ый Гол
90+3'
Ventura County FC - Угловой
90+6'
Ventura County FC - Угловой
90+6'
Ventura County FC - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
1-ый
Ventura County FC - Пенальти
1-ый
The Town - Пенальти
2-ой
The Town - Пенальти
3-ий
Ventura County FC - Пенальти
3-ий
The Town - Пенальти
5-ый
Ventura County FC - Пенальти
5-ый
The Town - Пенальти
Превью матча The Town — Ventura County FC
История последних встреч
The Town
Ventura County FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.09.2025
Ventura County FC
0:4
The Town
Статистика матча
Владение мячом
49%
Атаки
58
44
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
7
7
