04.07.2025
Смотреть онлайн Норт Техас - Миннесота Юнайтед II 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Норт Техас — Миннесота Юнайтед II, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Globe Life Park.
МСК, 1 тур, Стадион: Globe Life Park
USA MLS Next Pro League
Норт Техас
2'
46'
54'
Завершен
3 : 1
04 июля 2025
Норт Техас
2'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Норт Техас
46'
Норт Техас
54'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
2'
Норт Техас - 1-ый Гол
13'
Норт Техас - Угловой
36'
Норт Техас - Угловой
41'
Норт Техас - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
46'
Норт Техас - 2-ой Гол
48'
Minnesota United FC II - Угловой
50'
Норт Техас - Угловой
52'
Minnesota United FC II - Угловой
54'
Норт Техас - 3-ий Гол
67'
Minnesota United FC II - Угловой
77'
Minnesota United FC II - Угловой
86'
Minnesota United FC II - 4-ый Гол
87'
Minnesota United FC II - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1
Превью матча Норт Техас — Миннесота Юнайтед II
Статистика матча
Владение мячом
47%
Атаки
51
85
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
10
8
Комментарии к матчу