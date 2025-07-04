Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Норт Техас - Миннесота Юнайтед II 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Норт ТехасМиннесота Юнайтед II, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Globe Life Park.

МСК, 1 тур, Стадион: Globe Life Park
USA MLS Next Pro League
Норт Техас
2'
46'
54'
Завершен
3 : 1
04 июля 2025
Миннесота Юнайтед II
86'
Норт Техас icon
2'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Норт Техас icon
46'
Норт Техас icon
54'
Minnesota United FC II icon
86'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
2'
Норт Техас - 1-ый Гол
13'
Угловой
Норт Техас - Угловой
36'
Угловой
Норт Техас - Угловой
41'
Угловой
Норт Техас - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
46'
Норт Техас - 2-ой Гол
48'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
50'
Угловой
Норт Техас - Угловой
52'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
54'
Норт Техас - 3-ий Гол
67'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
77'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
86'
Minnesota United FC II - 4-ый Гол
87'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Норт Техас — Миннесота Юнайтед II

Статистика матча

Владение мячом
Норт Техас Норт Техас
47%
Миннесота Юнайтед II Миннесота Юнайтед II
53%
Атаки
51
85
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
10
8
Комментарии к матчу
