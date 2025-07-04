Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Ventura County FC - Ванкувер Уайткэпс II 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Ventura County FCВанкувер Уайткэпс II, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе William Rolland Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: William Rolland Stadium
USA MLS Next Pro League
Ventura County FC
63'
Завершен
1 : 2
04 июля 2025
Ванкувер Уайткэпс II
18'
45'
Смотреть онлайн
Ванкувер Уайткэпс II icon
18'
Ванкувер Уайткэпс II icon
45'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,0
Ventura County FC icon
63'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
15'
Угловой
Ventura County FC - Угловой
18'
Ванкувер Уайткэпс II - 1-ый Гол
22'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
32'
Угловой
Ventura County FC - Угловой
36'
Угловой
Ventura County FC - Угловой
40'
Угловой
Ventura County FC - Угловой
45'
Ванкувер Уайткэпс II - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 2,0
63'
Ventura County FC - 3-ий Гол
72'
Угловой
Ventura County FC - Угловой
77'
Угловой
Ventura County FC - Угловой
90+3'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,0

Превью матча Ventura County FC — Ванкувер Уайткэпс II

Статистика матча

Владение мячом
Ventura County FC Ventura County FC
63%
Ванкувер Уайткэпс II Ванкувер Уайткэпс II
37%
Атаки
106
70
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
8
8
Комментарии к матчу
