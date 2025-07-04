04.07.2025
Смотреть онлайн Ventura County FC - Ванкувер Уайткэпс II 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Ventura County FC — Ванкувер Уайткэпс II, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе William Rolland Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: William Rolland Stadium
USA MLS Next Pro League
Завершен
1 : 2
04 июля 2025
Ванкувер Уайткэпс II
18'
45'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,0
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,0
Текстовая трансляция
11'
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
15'
Ventura County FC - Угловой
18'
Ванкувер Уайткэпс II - 1-ый Гол
22'
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
32'
Ventura County FC - Угловой
36'
Ventura County FC - Угловой
40'
Ventura County FC - Угловой
45'
Ванкувер Уайткэпс II - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 2,0
63'
Ventura County FC - 3-ий Гол
72'
Ventura County FC - Угловой
77'
Ventura County FC - Угловой
90+3'
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,0
Превью матча Ventura County FC — Ванкувер Уайткэпс II
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
106
70
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
8
8
Комментарии к матчу