26.07.2025
Смотреть онлайн Остин II - Хьюстон Динамо II 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Остин II — Хьюстон Динамо II, 1 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе St. David's Performance Center.
МСК, 1 тур, Стадион: St. David's Performance Center
USA MLS Next Pro League
Остин II
35'
41'
Завершен
2 : 0
26 июля 2025
Austin FC II
35'
Austin FC II
41'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,3
Текстовая трансляция
21'
Хьюстон Динамо II - Угловой
25'
Austin FC II - Угловой
26'
Austin FC II - Угловой
35'
Austin FC II - 1-ый Гол
41'
Austin FC II - Угловой
41'
Austin FC II - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 2,3
48'
Austin FC II - Угловой
61'
Хьюстон Динамо II - Угловой
80'
Austin FC II - Угловой
83'
Хьюстон Динамо II - Угловой
83'
Хьюстон Динамо II - Угловой
90+5'
Хьюстон Динамо II - Угловой
Превью матча Остин II — Хьюстон Динамо II
Статистика матча
Владение мячом
47%
Атаки
51
37
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу