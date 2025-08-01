Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Ванкувер Уайткэпс II - Спортинг Канзас Сити II 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Ванкувер Уайткэпс IIСпортинг Канзас Сити II, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Swanguard Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Swanguard Stadium
USA MLS Next Pro League
Ванкувер Уайткэпс II
7'
41'
Завершен
2 : 3
01 августа 2025
Спортинг Канзас Сити II
59'
64'
73'
Смотреть онлайн
Ванкувер Уайткэпс II icon
7'
Ванкувер Уайткэпс II icon
41'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,4
Спортинг Канзас Сити II icon
59'
Спортинг Канзас Сити II icon
64'
Спортинг Канзас Сити II icon
73'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
7'
Ванкувер Уайткэпс II - 1-ый Гол
22'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
34'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
38'
Угловой
Спортинг Канзас Сити II - Угловой
41'
Ванкувер Уайткэпс II - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
45+2'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,4
50'
Угловой
Спортинг Канзас Сити II - Угловой
55'
Угловой
Спортинг Канзас Сити II - Угловой
59'
Спортинг Канзас Сити II - 3-ий Гол
61'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
64'
Угловой
Спортинг Канзас Сити II - Угловой
64'
Спортинг Канзас Сити II - 4-ый Гол
66'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
73'
Спортинг Канзас Сити II - 5-ый Гол
82'
Спортинг Канзас Сити II - Незабитый пенальти
87'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
90'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,4

Превью матча Ванкувер Уайткэпс II — Спортинг Канзас Сити II

История последних встреч

Ванкувер Уайткэпс II
Ванкувер Уайткэпс II
Спортинг Канзас Сити II
Ванкувер Уайткэпс II
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.09.2025
Спортинг Канзас Сити II
Спортинг Канзас Сити II
2:2
Ванкувер Уайткэпс II
Ванкувер Уайткэпс II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ванкувер Уайткэпс II Ванкувер Уайткэпс II
51%
Спортинг Канзас Сити II Спортинг Канзас Сити II
49%
Атаки
66
53
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
9
9
Комментарии к матчу
