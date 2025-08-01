01.08.2025
Смотреть онлайн Коламбус Крю II - Ред Буллс II 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Коламбус Крю II — Ред Буллс II, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Колумбус Крю Стэдиум.
МСК, 1 тур, Стадион: Колумбус Крю Стэдиум
USA MLS Next Pro League
Коламбус Крю II
54'
Завершен
1 : 2
01 августа 2025
Ред Буллс II
9'
48'
Ред Буллс II
9'
Счет после первого тайма 0:1
Ред Буллс II
48'
Коламбус Крю II
54'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
6'
Коламбус Крю II - Угловой
9'
Ред Буллс II - 1-ый Гол
25'
Коламбус Крю II - Угловой
25'
Коламбус Крю II - Угловой
45+6'
Коламбус Крю II - Угловой
47'
Ред Буллс II - Угловой
48'
Ред Буллс II - 2-ой Гол
54'
Коламбус Крю II - Угловой
54'
Коламбус Крю II - 3-ий Гол
60'
Коламбус Крю II - Угловой
72'
Коламбус Крю II - Угловой
77'
Ред Буллс II - Угловой
78'
Коламбус Крю II - Угловой
78'
Коламбус Крю II - Угловой
81'
Коламбус Крю II - Угловой
86'
Ред Буллс II - Угловой
90+4'
Коламбус Крю II - Угловой
Превью матча Коламбус Крю II — Ред Буллс II
История последних встреч
Коламбус Крю II
Ред Буллс II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.09.2025
Ред Буллс II
7:4
Коламбус Крю II
Статистика матча
Владение мячом
66%
34%
Атаки
81
38
Угловые
11
3
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
14
7
Комментарии к матчу