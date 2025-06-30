30.06.2025
Смотреть онлайн Ред Буллс II - Цинциннати II 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Ред Буллс II — Цинциннати II, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе MSU Soccer Park at Pittser Field.
МСК, 1 тур, Стадион: MSU Soccer Park at Pittser Field
USA MLS Next Pro League
Ред Буллс II
34'
36'
50'
Завершен
6 : 8
30 июня 2025
Цинциннати II
21'
45+2'
78'
Цинциннати II
21'
Ред Буллс II
34'
Ред Буллс II
36'
Цинциннати II
45+2'
Счет после первого тайма 2:2 : 0,3
Ред Буллс II
50'
Цинциннати II
78'
Матч закончился со счётом 3:3 : 0,3
Текстовая трансляция
6'
Ред Буллс II - Угловой
17'
Ред Буллс II - Угловой
21'
Цинциннати II - Незабитый пенальти
21'
Цинциннати II - 1-ый Гол
24'
Цинциннати II - Угловой
34'
Ред Буллс II - 2-ой Гол
36'
Ред Буллс II - 3-ий Гол
42'
Ред Буллс II - Угловой
45+2'
Цинциннати II - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2 : 0,3
47'
Ред Буллс II - Угловой
50'
Ред Буллс II - 5-ый Гол
60'
Ред Буллс II - Угловой
78'
Цинциннати II - Угловой
78'
Цинциннати II - 6-ый Гол
87'
Ред Буллс II - Угловой
88'
Ред Буллс II - Угловой
90+3'
Цинциннати II - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3 : 0,3
1-ый
Цинциннати II - Пенальти
1-ый
Ред Буллс II - Пенальти
2-ой
Цинциннати II - Пенальти
3-ий
Цинциннати II - Пенальти
3-ий
Ред Буллс II - Пенальти
4-ый
Цинциннати II - Пенальти
4-ый
Ред Буллс II - Пенальти
5-ый
Цинциннати II - Пенальти
Превью матча Ред Буллс II — Цинциннати II
История последних встреч
Ред Буллс II
Цинциннати II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.10.2025
Цинциннати II
2:1
Ред Буллс II
Статистика матча
Владение мячом
68%
32%
Атаки
81
58
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
14
8
