22.06.2025
Смотреть онлайн Чаттануга - Цинциннати II 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Чаттануга — Цинциннати II, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Finley Stadium Davenport Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Finley Stadium Davenport Field
USA MLS Next Pro League
Завершен
0 : 0
22 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,1
Текстовая трансляция
7'
Цинциннати II - Угловой
7'
Цинциннати II - Угловой
26'
Чаттануга - Угловой
31'
Цинциннати II - Угловой
36'
Цинциннати II - Угловой
41'
Цинциннати II - Угловой
41'
Цинциннати II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
51'
Чаттануга - Угловой
52'
Цинциннати II - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,1
1-ый
Чаттануга - Пенальти
1-ый
Цинциннати II - Пенальти
2-ой
Чаттануга - Пенальти
2-ой
Цинциннати II - Пенальти
3-ий
Чаттануга - Пенальти
3-ий
Цинциннати II - Пенальти
4-ый
Чаттануга - Пенальти
4-ый
Цинциннати II - Пенальти
5-ый
Чаттануга - Пенальти
5-ый
Цинциннати II - Пенальти
6-ый
Чаттануга - Пенальти
6-ый
Цинциннати II - Пенальти
7-ый
Чаттануга - Пенальти
7-ый
Цинциннати II - Пенальти
8-ый
Цинциннати II - Пенальти
Превью матча Чаттануга — Цинциннати II
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
50
66
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
2
5
Игры 1 тур
09.11.2025
6:4
05.10.2025
2:4
05.10.2025
3:1
05.10.2025
4:1
05.10.2025
5:1
05.10.2025
2:1
05.10.2025
1:2
05.10.2025
0:2
05.10.2025
1:1
05.10.2025
4:3
05.10.2025
3:3
05.10.2025
3:0
05.10.2025
2:5
05.10.2025
2:1
05.10.2025
1:4
02.10.2025
2:1
02.10.2025
2:1
29.09.2025
4:1
29.09.2025
0:1
29.09.2025
-:-
29.09.2025
0:1
29.09.2025
0:0
28.09.2025
2:5
28.09.2025
2:4
28.09.2025
3:3
27.09.2025
1:2
27.09.2025
1:2
27.09.2025
1:2
26.09.2025
0:1
26.09.2025
4:3
22.09.2025
1:4
22.09.2025
0:4
22.09.2025
3:1
22.09.2025
0:1
22.09.2025
3:1
22.09.2025
1:1
21.09.2025
0:1
20.09.2025
1:3
20.09.2025
1:2
20.09.2025
2:2
20.09.2025
0:0
19.09.2025
1:3
14.09.2025
1:3
14.09.2025
2:3
14.09.2025
4:2
13.09.2025
3:1
13.09.2025
1:2
13.09.2025
1:1
12.09.2025
2:1
10.09.2025
2:1
09.09.2025
1:0
07.09.2025
1:1
07.09.2025
6:5
06.09.2025
2:1
05.09.2025
1:0
05.09.2025
1:3
01.09.2025
0:1
01.09.2025
3:0
01.09.2025
6:5
01.09.2025
1:0
01.09.2025
1:2
01.09.2025
4:1
01.09.2025
7:4
01.09.2025
1:0
31.08.2025
3:0
31.08.2025
2:0
25.08.2025
2:1
25.08.2025
3:2
25.08.2025
0:4
25.08.2025
3:0
25.08.2025
1:0
24.08.2025
1:3
24.08.2025
2:3
24.08.2025
2:1
24.08.2025
1:0
23.08.2025
2:1
23.08.2025
0:1
23.08.2025
3:1
23.08.2025
6:0
21.08.2025
1:0
21.08.2025
2:2
18.08.2025
0:1
17.08.2025
2:1
17.08.2025
1:3
17.08.2025
1:3
17.08.2025
0:1
16.08.2025
4:1
16.08.2025
1:0
Комментарии к матчу