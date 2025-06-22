Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Чаттануга - Цинциннати II 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: ЧаттанугаЦинциннати II, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Finley Stadium Davenport Field.

МСК, 1 тур, Стадион: Finley Stadium Davenport Field
USA MLS Next Pro League
Чаттануга
Завершен
0 : 0
22 июня 2025
Цинциннати II
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,1
Чаттануга
Пенальти
Цинциннати II icon
Пенальти
Чаттануга
Пенальти
Цинциннати II icon
Пенальти
Чаттануга
Пенальти
Цинциннати II icon
Пенальти
Чаттануга
Пенальти
Цинциннати II icon
Пенальти
Чаттануга
Пенальти
Цинциннати II icon
Пенальти
Чаттануга
Пенальти
Цинциннати II icon
Пенальти
Чаттануга
Пенальти
Цинциннати II icon
Пенальти
Цинциннати II icon
Пенальти
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Цинциннати II - Угловой
7'
Угловой
Цинциннати II - Угловой
26'
Угловой
Чаттануга - Угловой
31'
Угловой
Цинциннати II - Угловой
36'
Угловой
Цинциннати II - Угловой
41'
Угловой
Цинциннати II - Угловой
41'
Угловой
Цинциннати II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
51'
Угловой
Чаттануга - Угловой
52'
Угловой
Цинциннати II - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 4,1
1-ый
Чаттануга - Пенальти
1-ый
Цинциннати II - Пенальти
2-ой
Чаттануга - Пенальти
2-ой
Цинциннати II - Пенальти
3-ий
Чаттануга - Пенальти
3-ий
Цинциннати II - Пенальти
4-ый
Чаттануга - Пенальти
4-ый
Цинциннати II - Пенальти
5-ый
Чаттануга - Пенальти
5-ый
Цинциннати II - Пенальти
6-ый
Чаттануга - Пенальти
6-ый
Цинциннати II - Пенальти
7-ый
Чаттануга - Пенальти
7-ый
Цинциннати II - Пенальти
8-ый
Цинциннати II - Пенальти

Превью матча Чаттануга — Цинциннати II

Статистика матча

Владение мячом
Чаттануга Чаттануга
48%
Цинциннати II Цинциннати II
52%
Атаки
50
66
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
2
5
Игры 1 тур
09.11.2025
Ред Буллс II
6:4
Колорадо Рэпидз II
Завершен
05.10.2025
Los Angeles FC II
2:4
Норт Техас
Завершен
05.10.2025
Миннесота Юнайтед II
3:1
Спортинг Канзас Сити II
Завершен
05.10.2025
Реал Монархс
4:1
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
05.10.2025
Такома Дефианс
5:1
Хьюстон Динамо II
Завершен
05.10.2025
Портленд Тимберс II
2:1
Сент-Луис Сити II
Завершен
05.10.2025
The Town
1:2
Остин II
Завершен
05.10.2025
Ventura County FC
0:2
Колорадо Рэпидз II
Завершен
05.10.2025
Чаттануга
1:1
Атланта Юнайтед II
Завершен
05.10.2025
Филадельфия Юнион II
4:3
Нью-Йорк Сити II
Завершен
05.10.2025
Коламбус Крю II
3:3
Чикаго Файр II
Завершен
05.10.2025
Huntsville City
3:0
Carolina Core FC
Завершен
05.10.2025
Интер Майами II
2:5
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
05.10.2025
Ред Буллс II
2:1
Торонто II
Завершен
05.10.2025
Орландо Сити 2
1:4
Цинциннати II
Завершен
02.10.2025
The Town
2:1
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
02.10.2025
Цинциннати II
2:1
Ред Буллс II
Завершен
29.09.2025
Huntsville City
4:1
Интер Майами II
Завершен
29.09.2025
Нью-Йорк Сити II
0:1
Чаттануга
Завершен
29.09.2025
Цинциннати II
-:-
Ред Буллс II
Отложен
29.09.2025
The Town
0:1
Такома Дефианс
Завершен
29.09.2025
Сент-Луис Сити II
0:0
Los Angeles FC II
Отменен
28.09.2025
Чикаго Файр II
2:5
Атланта Юнайтед II
Завершен
28.09.2025
Норт Техас
2:4
Реал Монархс
Завершен
28.09.2025
Carolina Core FC
3:3
Орландо Сити 2
Завершен
27.09.2025
Колорадо Рэпидз II
1:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
27.09.2025
Остин II
1:2
Портленд Тимберс II
Завершен
27.09.2025
Торонто II
1:2
Филадельфия Юнион II
Завершен
26.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
0:1
Краун Легаси
Завершен
26.09.2025
Цинциннати II
4:3
Коламбус Крю II
Завершен
22.09.2025
Такома Дефианс
1:4
Колорадо Рэпидз II
Завершен
22.09.2025
Ventura County FC
0:4
The Town
Завершен
22.09.2025
Хьюстон Динамо II
3:1
Портленд Тимберс II
Завершен
22.09.2025
Орландо Сити 2
0:1
Huntsville City
Завершен
22.09.2025
Цинциннати II
3:1
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
22.09.2025
Ред Буллс II
1:1
Интер Майами II
Завершен
21.09.2025
Краун Легаси
0:1
Атланта Юнайтед II
Завершен
20.09.2025
Los Angeles FC II
1:3
Реал Монархс
Завершен
20.09.2025
Остин II
1:2
Сент-Луис Сити II
Завершен
20.09.2025
Спортинг Канзас Сити II
2:2
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
20.09.2025
Торонто II
0:0
Коламбус Крю II
Завершен
19.09.2025
Нью-Йорк Сити II
1:3
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
14.09.2025
Коламбус Крю II
1:3
Филадельфия Юнион II
Завершен
14.09.2025
Huntsville City
2:3
Ред Буллс II
Завершен
14.09.2025
Carolina Core FC
4:2
Атланта Юнайтед II
Завершен
13.09.2025
Ванкувер Уайткэпс II
3:1
The Town
Завершен
13.09.2025
Такома Дефианс
1:2
Остин II
Завершен
13.09.2025
Сент-Луис Сити II
1:1
Миннесота Юнайтед II
Завершен
12.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
2:1
Торонто II
Завершен
10.09.2025
Чикаго Файр II
2:1
Цинциннати II
Завершен
09.09.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
1:0
Huntsville City
Завершен
07.09.2025
Норт Техас
1:1
Ventura County FC
Завершен
07.09.2025
The Town
6:5
Портленд Тимберс II
Завершен
06.09.2025
Спортинг Канзас Сити II
2:1
Реал Монархс
Завершен
05.09.2025
Миннесота Юнайтед II
1:0
Остин II
Завершен
05.09.2025
Такома Дефианс
1:3
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
01.09.2025
Ventura County FC
0:1
Норт Техас
Завершен
01.09.2025
Реал Монархс
3:0
Такома Дефианс
Завершен
01.09.2025
Хьюстон Динамо II
6:5
Сент-Луис Сити II
Завершен
01.09.2025
Миннесота Юнайтед II
1:0
The Town
Завершен
01.09.2025
Цинциннати II
1:2
Филадельфия Юнион II
Завершен
01.09.2025
Ванкувер Уайткэпс II
4:1
Портленд Тимберс II
Завершен
01.09.2025
Ред Буллс II
7:4
Коламбус Крю II
Завершен
01.09.2025
Орландо Сити 2
1:0
Краун Легаси
Завершен
31.08.2025
Торонто II
3:0
Нью-Йорк Сити II
Завершен
31.08.2025
Атланта Юнайтед II
2:0
Huntsville City
Завершен
25.08.2025
Портленд Тимберс II
2:1
Такома Дефианс
Завершен
25.08.2025
Реал Монархс
3:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
25.08.2025
Норт Техас
0:4
Los Angeles FC II
Завершен
25.08.2025
Сент-Луис Сити II
3:0
Спортинг Канзас Сити II
Завершен
25.08.2025
Ред Буллс II
1:0
Чикаго Файр II
Завершен
24.08.2025
Филадельфия Юнион II
1:3
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
24.08.2025
Цинциннати II
2:3
Carolina Core FC
Завершен
24.08.2025
Орландо Сити 2
2:1
Атланта Юнайтед II
Завершен
24.08.2025
Чаттануга
1:0
Huntsville City
Завершен
23.08.2025
Остин II
2:1
Ventura County FC
Завершен
23.08.2025
Хьюстон Динамо II
0:1
The Town
Завершен
23.08.2025
Нью-Йорк Сити II
3:1
Коламбус Крю II
Завершен
23.08.2025
Краун Легаси
6:0
Интер Майами II
Завершен
21.08.2025
Колорадо Рэпидз II
1:0
Портленд Тимберс II
Завершен
21.08.2025
Филадельфия Юнион II
2:2
Торонто II
Завершен
18.08.2025
Реал Монархс
0:1
Los Angeles FC II
Завершен
17.08.2025
Коламбус Крю II
2:1
Орландо Сити 2
Завершен
17.08.2025
Спортинг Канзас Сити II
1:3
Хьюстон Динамо II
Завершен
17.08.2025
Норт Техас
1:3
Сент-Луис Сити II
Завершен
17.08.2025
Carolina Core FC
0:1
Чаттануга
Завершен
16.08.2025
Колорадо Рэпидз II
4:1
Остин II
Завершен
16.08.2025
Торонто II
1:0
Цинциннати II
Завершен
Комментарии к матчу
