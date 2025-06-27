27.06.2025
Смотреть онлайн Филадельфия Юнион II - Нью-Инглэнд Революшн II 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Филадельфия Юнион II — Нью-Инглэнд Революшн II, 1 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ППЛ Парк.
МСК, 1 тур, Стадион: ППЛ Парк
USA MLS Next Pro League
Филадельфия Юнион II
61'
68'
Завершен
2 : 2
27 июня 2025
Нью-Инглэнд Революшн II
26'
55'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
26'
Нью-Инглэнд Революшн II - 1-ый Гол
34'
Нью-Инглэнд Революшн II - Угловой
37'
Филадельфия Юнион II - Угловой
38'
Нью-Инглэнд Революшн II - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Нью-Инглэнд Революшн II - Угловой
55'
Нью-Инглэнд Революшн II - 2-ой Гол
59'
Филадельфия Юнион II - Угловой
61'
Филадельфия Юнион II - 3-ий Гол
68'
Филадельфия Юнион II - 4-ый Гол
86'
Филадельфия Юнион II - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
1-ый
Филадельфия Юнион II - Пенальти
1-ый
Нью-Инглэнд Революшн II - Пенальти
2-ой
Филадельфия Юнион II - Пенальти
2-ой
Нью-Инглэнд Революшн II - Пенальти
3-ий
Нью-Инглэнд Революшн II - Пенальти
4-ый
Филадельфия Юнион II - Пенальти
4-ый
Нью-Инглэнд Революшн II - Пенальти
5-ый
Филадельфия Юнион II - Пенальти
6-ый
Филадельфия Юнион II - Пенальти
6-ый
Нью-Инглэнд Революшн II - Пенальти
7-ый
Филадельфия Юнион II - Пенальти
7-ый
Нью-Инглэнд Революшн II - Пенальти
8-ый
Филадельфия Юнион II - Пенальти
Превью матча Филадельфия Юнион II — Нью-Инглэнд Революшн II
История последних встреч
Филадельфия Юнион II
Нью-Инглэнд Революшн II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.08.2025
Филадельфия Юнион II
1:3
Нью-Инглэнд Революшн II
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
62
51
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
14
6
Игры 1 тур
09.11.2025
6:4
05.10.2025
2:4
05.10.2025
3:1
05.10.2025
4:1
05.10.2025
5:1
05.10.2025
2:1
05.10.2025
1:2
05.10.2025
0:2
05.10.2025
1:1
05.10.2025
4:3
05.10.2025
3:3
05.10.2025
3:0
05.10.2025
2:5
05.10.2025
2:1
05.10.2025
1:4
02.10.2025
2:1
02.10.2025
2:1
29.09.2025
4:1
29.09.2025
0:1
29.09.2025
-:-
29.09.2025
0:1
29.09.2025
0:0
28.09.2025
2:5
28.09.2025
2:4
28.09.2025
3:3
27.09.2025
1:2
27.09.2025
1:2
27.09.2025
1:2
26.09.2025
0:1
26.09.2025
4:3
22.09.2025
1:4
22.09.2025
0:4
22.09.2025
3:1
22.09.2025
0:1
22.09.2025
3:1
22.09.2025
1:1
21.09.2025
0:1
20.09.2025
1:3
20.09.2025
1:2
20.09.2025
2:2
20.09.2025
0:0
19.09.2025
1:3
14.09.2025
1:3
14.09.2025
2:3
14.09.2025
4:2
13.09.2025
3:1
13.09.2025
1:2
13.09.2025
1:1
12.09.2025
2:1
10.09.2025
2:1
09.09.2025
1:0
07.09.2025
1:1
07.09.2025
6:5
06.09.2025
2:1
05.09.2025
1:0
05.09.2025
1:3
01.09.2025
0:1
01.09.2025
3:0
01.09.2025
6:5
01.09.2025
1:0
01.09.2025
1:2
01.09.2025
4:1
01.09.2025
7:4
01.09.2025
1:0
31.08.2025
3:0
31.08.2025
2:0
25.08.2025
2:1
25.08.2025
3:2
25.08.2025
0:4
25.08.2025
3:0
25.08.2025
1:0
24.08.2025
1:3
24.08.2025
2:3
24.08.2025
2:1
24.08.2025
1:0
23.08.2025
2:1
23.08.2025
0:1
23.08.2025
3:1
23.08.2025
6:0
21.08.2025
1:0
21.08.2025
2:2
18.08.2025
0:1
17.08.2025
2:1
17.08.2025
1:3
17.08.2025
1:3
17.08.2025
0:1
16.08.2025
4:1
16.08.2025
1:0
Комментарии к матчу