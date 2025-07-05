05.07.2025
Смотреть онлайн ФК Вестон Воркерс - СК Белмонт Суонси Юнайтед 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: ФК Вестон Воркерс — СК Белмонт Суонси Юнайтед, 18 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rockwell Automation Park.
МСК, 18 тур, Стадион: Rockwell Automation Park
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
ФК Вестон Воркерс
Завершен
4 : 2
05 июля 2025
СК Белмонт Суонси Юнайтед
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
5'
ФК Вестон Воркерс - Угловой
6'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 1-ый Гол
21'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
30'
ФК Вестон Воркерс - Угловой
31'
ФК Вестон Воркерс - Угловой
33'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
39'
ФК Вестон Воркерс - 2-ой Гол
47'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
49'
ФК Вестон Воркерс - Угловой
51'
ФК Вестон Воркерс - Незабитый пенальти
58'
ФК Вестон Воркерс - 3-ий Гол
66'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 4-ый Гол
68'
ФК Вестон Воркерс - 5-ый Гол
85'
ФК Вестон Воркерс - 6-ый Гол
Превью матча ФК Вестон Воркерс — СК Белмонт Суонси Юнайтед
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
68
49
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
12
5
Комментарии к матчу