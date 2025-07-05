05.07.2025
Смотреть онлайн Эджворт Иглз - ФК Мейтленд 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: Эджворт Иглз — ФК Мейтленд, 18 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jack McLaughlan Oval.
МСК, 18 тур, Стадион: Jack McLaughlan Oval
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Эджворт Иглз
29'
59'
Завершен
2 : 0
05 июля 2025
Эджворт Иглз
29'
Эджворт Иглз
59'
Текстовая трансляция
10'
ФК Мейтленд - Угловой
17'
Эджворт Иглз - Угловой
25'
Эджворт Иглз - Угловой
27'
Эджворт Иглз - Угловой
29'
Эджворт Иглз - Угловой
29'
Эджворт Иглз - 1-ый Гол
51'
Эджворт Иглз - Угловой
56'
Эджворт Иглз - Угловой
59'
Эджворт Иглз - 2-ой Гол
64'
Эджворт Иглз - Угловой
84'
Эджворт Иглз - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,1
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
100
95
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
6
4
