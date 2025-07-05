Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Эджворт Иглз - ФК Мейтленд 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: Эджворт ИглзФК Мейтленд, 18 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jack McLaughlan Oval.

МСК, 18 тур, Стадион: Jack McLaughlan Oval
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Эджворт Иглз
29'
59'
Завершен
2 : 0
05 июля 2025
ФК Мейтленд
Смотреть онлайн
Эджворт Иглз icon
29'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Эджворт Иглз icon
59'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
17'
Угловой
Эджворт Иглз - Угловой
25'
Угловой
Эджворт Иглз - Угловой
27'
Угловой
Эджворт Иглз - Угловой
29'
Угловой
Эджворт Иглз - Угловой
29'
Эджворт Иглз - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
51'
Угловой
Эджворт Иглз - Угловой
56'
Угловой
Эджворт Иглз - Угловой
59'
Эджворт Иглз - 2-ой Гол
64'
Угловой
Эджворт Иглз - Угловой
84'
Угловой
Эджворт Иглз - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,1

Превью матча Эджворт Иглз — ФК Мейтленд

Статистика матча

Владение мячом
Эджворт Иглз Эджворт Иглз
56%
ФК Мейтленд ФК Мейтленд
44%
Атаки
100
95
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
