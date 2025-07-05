05.07.2025
Смотреть онлайн Кукс Хилл Юнайтед - ФК Нью Лэмбтон 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: Кукс Хилл Юнайтед — ФК Нью Лэмбтон, 18 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Newcastle Athletics Field.
МСК, 18 тур, Стадион: Newcastle Athletics Field
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Завершен
1 : 0
05 июля 2025
Текстовая трансляция
16'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
16'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
20'
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
22'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
37'
Кукс Хилл Юнайтед - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
54'
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
69'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
71'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
79'
ФК Нью Лэмбтон - Угловой
85'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
88'
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Атаки
71
85
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
7
5
