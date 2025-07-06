06.07.2025
Смотреть онлайн Ньюкасл Олимпик - Лэмбтон Джаффас 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: Ньюкасл Олимпик — Лэмбтон Джаффас, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Darling Street Oval.
МСК, 18 тур, Стадион: Darling Street Oval
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Текстовая трансляция
2'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
5'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
13'
Ньюкасл Олимпик - Угловой
16'
Ньюкасл Олимпик - 1-ый Гол
21'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
28'
Лэмбтон Джаффас - 2-ой Гол
29'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
31'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
43'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
43'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
44'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
46'
Ньюкасл Олимпик - 3-ий Гол
57'
Ньюкасл Олимпик - Угловой
57'
Ньюкасл Олимпик - 4-ый Гол
60'
Ньюкасл Олимпик - Угловой
65'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
67'
Лэмбтон Джаффас - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
47
59
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
9
8
Комментарии к матчу