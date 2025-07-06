06.07.2025
Смотреть онлайн Чарлстаун Аззурри - Валентине Феникс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: Чарлстаун Аззурри — Валентине Феникс, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lisle Carr Oval.
МСК, 18 тур, Стадион: Lisle Carr Oval
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Завершен
0 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Чарлстаун Аззурри - Угловой
3'
Чарлстаун Аззурри - Угловой
3'
Чарлстаун Аззурри - Угловой
4'
Валентине Феникс - Угловой
17'
Валентине Феникс - Угловой
17'
Валентине Феникс - Угловой
39'
Чарлстаун Аззурри - Угловой
43'
Чарлстаун Аззурри - Угловой
49'
Валентине Феникс - Угловой
50'
Валентине Феникс - Угловой
61'
Чарлстаун Аззурри - Угловой
73'
Чарлстаун Аззурри - Угловой
Превью матча Чарлстаун Аззурри — Валентине Феникс
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
56
44
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
11
3
Удары в створ ворот
5
5
