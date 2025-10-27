Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Оланхо - Genesis de Comayagua 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: ОланхоGenesis de Comayagua, 16 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Ramon Breve Vargas.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Juan Ramon Breve Vargas
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Оланхо
39'
90+5'
Завершен
2 : 2
27 октября 2025
Genesis de Comayagua
62'
90+3'
Смотреть онлайн
Оланхо icon
39'
Счет после первого тайма 1:0
Genesis de Comayagua icon
62'
Genesis de Comayagua icon
90+3'
Оланхо icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Оланхо - Угловой
30'
Угловой
Оланхо - Угловой
39'
Оланхо - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Оланхо - Угловой
59'
Угловой
Оланхо - Угловой
62'
Genesis de Comayagua - 2-ой Гол
70'
Угловой
Оланхо - Угловой
72'
Угловой
Оланхо - Угловой
82'
Угловой
Оланхо - Угловой
83'
Угловой
Оланхо - Угловой
90+3'
Genesis de Comayagua - 3-ий Гол
90+5'
Оланхо - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Оланхо — Genesis de Comayagua

Команда Оланхо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-10.

Статистика матча

Владение мячом
Оланхо Оланхо
57%
Genesis de Comayagua Genesis de Comayagua
43%
Атаки
79
63
Угловые
8
0
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA