Матч закончился со счётом 2:2

Счет после первого тайма 1:0

Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига

Превью матча Оланхо — Genesis de Comayagua

Команда Оланхо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-10.