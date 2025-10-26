Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гондурас — Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига : Маратон — Мотагуа , 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Yankel Rosenthal .

Превью матча Маратон — Мотагуа

Команда Маратон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-9. Команда Мотагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Маратон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мотагуа забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Маратон, в том матче сыграли вничью.