26.10.2025

Смотреть онлайн Маратон - Мотагуа 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: МаратонМотагуа, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Yankel Rosenthal.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Yankel Rosenthal
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Маратон
24'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Мотагуа
Смотреть онлайн
Маратон icon
24'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Мотагуа - Угловой
24'
Маратон - 1-ый Гол
29'
Угловой
Мотагуа - Угловой
45'
Угловой
Мотагуа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Мотагуа - Угловой
52'
Угловой
Мотагуа - Угловой
52'
Угловой
Мотагуа - Угловой
53'
Угловой
Мотагуа - Угловой
58'
Угловой
Маратон - Угловой
61'
Угловой
Маратон - Угловой
72'
Угловой
Маратон - Угловой
81'
Угловой
Маратон - Угловой
88'
Угловой
Мотагуа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Маратон — Мотагуа

Команда Маратон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-9. Команда Мотагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Маратон в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мотагуа забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Маратон, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Маратон
Маратон
Мотагуа
Маратон
0 побед
2 ничьих
0 побед
0%
100%
0%
24.08.2025
Маратон
Маратон
-:-
Мотагуа
Мотагуа
Обзор
18.08.2025
Мотагуа
Мотагуа
3:3
Маратон
Маратон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Маратон Маратон
44%
Мотагуа Мотагуа
56%
Атаки
46
58
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
4
1
Игры 16 тур
09.11.2025
Genesis de Comayagua
-:-
Оланхо
Отменен
08.11.2025
Хутикальпа
-:-
Лобос УПНФМ
Отменен
06.11.2025
Олимпия
-:-
Виктория Ла-Сейба
05.11.2025
Мотагуа
-:-
Маратон
27.10.2025
Олимпия
2:1
Реал Эспана
Завершен
27.10.2025
Оланхо
2:2
Genesis de Comayagua
Завершен
26.10.2025
Виктория Ла-Сейба
0:1
Лобос УПНФМ
Завершен
26.10.2025
Атлетико Чолома
2:2
Хутикальпа
Завершен
26.10.2025
Маратон
1:0
Мотагуа
Завершен
Комментарии к матчу
