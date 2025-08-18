Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гондурас — Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига : Мотагуа — Маратон , 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тибурцио Кариас Андино .

Превью матча Мотагуа — Маратон

Команда Мотагуа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-4. Команда Маратон, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Мотагуа в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Маратон забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Маратон, в том матче победу одержали хозяева.