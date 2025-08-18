Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Мотагуа - Маратон 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: МотагуаМаратон, 5 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тибурцио Кариас Андино.

МСК, 5 тур, Стадион: Тибурцио Кариас Андино
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Мотагуа
33'
55'
60'
Завершен
3 : 3
18 августа 2025
Маратон
21'
29'
51'
Смотреть онлайн
Маратон icon
21'
Маратон icon
29'
Мотагуа icon
33'
Счет после первого тайма 1:2
Маратон icon
51'
Мотагуа icon
55'
Мотагуа icon
60'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Мотагуа - Угловой
21'
Маратон - 1-ый Гол
27'
Угловой
Маратон - Угловой
29'
Маратон - 2-ой Гол
33'
Угловой
Мотагуа - Угловой
33'
Мотагуа - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
49'
Угловой
Мотагуа - Угловой
51'
Маратон - 4-ый Гол
51'
Угловой
Мотагуа - Угловой
55'
Угловой
Мотагуа - Угловой
55'
Мотагуа - 5-ый Гол
60'
Мотагуа - 6-ый Гол
66'
Угловой
Маратон - Угловой
73'
Угловой
Мотагуа - Угловой
78'
Угловой
Маратон - Угловой
80'
Маратон - Незабитый пенальти
90+4'
Угловой
Мотагуа - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Мотагуа — Маратон

Команда Мотагуа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-4. Команда Маратон, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Мотагуа в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Маратон забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Маратон, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Мотагуа
Мотагуа
Маратон
Мотагуа
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
26.10.2025
Маратон
Маратон
1:0
Мотагуа
Мотагуа
Обзор
24.08.2025
Маратон
Маратон
-:-
Мотагуа
Мотагуа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мотагуа Мотагуа
51%
Маратон Маратон
49%
Атаки
122
93
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
6
8
Игры 5 тур
13.02.2026
Маратон
2:2
Платенсе Пуэрто-Кортес
Завершен
13.02.2026
Лобос УПНФМ
2:2
Виктория Ла-Сейба
Завершен
12.02.2026
Хутикальпа
1:1
Реал Эспана
Завершен
12.02.2026
Атлетико Чолома
0:1
Оланхо
Завершен
12.02.2026
Genesis de Comayagua
0:5
Мотагуа
Завершен
Комментарии к матчу
