Превью матча Олимпия — Реал Эспана

Команда Олимпия в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-12. Команда Реал Эспана, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-11. Команда Олимпия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Реал Эспана забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Реал Эспана, в том матче сыграли вничью.