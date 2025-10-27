Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Олимпия - Реал Эспана 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: ОлимпияРеал Эспана, 16 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Тибурцио Кариас Андино.

МСК, 16 тур, Стадион: Тибурцио Кариас Андино
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Олимпия
Завершен
2 : 1
27 октября 2025
Реал Эспана
Превью матча Олимпия — Реал Эспана

Команда Олимпия в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-12. Команда Реал Эспана, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-11. Команда Олимпия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Реал Эспана забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Реал Эспана, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Олимпия
Олимпия
Реал Эспана
Олимпия
2 побед
1 ничья
0 побед
67%
33%
0%
17.08.2025
Реал Эспана
Реал Эспана
0:0
Олимпия
Олимпия
Обзор
26.05.2025
Олимпия
Олимпия
4:1
Реал Эспана
Реал Эспана
Обзор
23.05.2025
Реал Эспана
Реал Эспана
1:2
Олимпия
Олимпия
Обзор
Игры 16 тур
09.11.2025
Genesis de Comayagua
-:-
Оланхо
Отменен
08.11.2025
Хутикальпа
-:-
Лобос УПНФМ
Отменен
06.11.2025
Олимпия
-:-
Виктория Ла-Сейба
05.11.2025
Мотагуа
-:-
Маратон
27.10.2025
Олимпия
2:1
Реал Эспана
Завершен
27.10.2025
Оланхо
2:2
Genesis de Comayagua
Завершен
26.10.2025
Виктория Ла-Сейба
0:1
Лобос УПНФМ
Завершен
26.10.2025
Атлетико Чолома
2:2
Хутикальпа
Завершен
26.10.2025
Маратон
1:0
Мотагуа
Завершен
Комментарии к матчу
