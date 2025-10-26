Превью матча Виктория Ла-Сейба — Лобос УПНФМ

Команда Виктория Ла-Сейба в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 10-23. Команда Лобос УПНФМ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-20. Команда Виктория Ла-Сейба в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лобос УПНФМ забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Лобос УПНФМ, в том матче победу одержали хозяева.