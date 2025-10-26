Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Виктория Ла-Сейба - Лобос УПНФМ 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Виктория Ла-СейбаЛобос УПНФМ, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nilmo Edwards.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Nilmo Edwards
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Виктория Ла-Сейба
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Лобос УПНФМ
Смотреть онлайн
Превью матча Виктория Ла-Сейба — Лобос УПНФМ

Команда Виктория Ла-Сейба в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 10-23. Команда Лобос УПНФМ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-20. Команда Виктория Ла-Сейба в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лобос УПНФМ забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Лобос УПНФМ, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Виктория Ла-Сейба
Виктория Ла-Сейба
Лобос УПНФМ
Виктория Ла-Сейба
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
17.08.2025
Лобос УПНФМ
Лобос УПНФМ
2:0
Виктория Ла-Сейба
Виктория Ла-Сейба
Обзор
04.08.2025
Виктория Ла-Сейба
Виктория Ла-Сейба
-:-
Лобос УПНФМ
Лобос УПНФМ
Обзор
Игры 16 тур
09.11.2025
Genesis de Comayagua
-:-
Оланхо
Отменен
08.11.2025
Хутикальпа
-:-
Лобос УПНФМ
Отменен
06.11.2025
Олимпия
-:-
Виктория Ла-Сейба
05.11.2025
Мотагуа
-:-
Маратон
27.10.2025
Олимпия
2:1
Реал Эспана
Завершен
27.10.2025
Оланхо
2:2
Genesis de Comayagua
Завершен
26.10.2025
Виктория Ла-Сейба
0:1
Лобос УПНФМ
Завершен
26.10.2025
Атлетико Чолома
2:2
Хутикальпа
Завершен
26.10.2025
Маратон
1:0
Мотагуа
Завершен
Комментарии к матчу
