26.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Чолома - Хутикальпа 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Атлетико ЧоломаХутикальпа, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ruben Deras.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Ruben Deras
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Атлетико Чолома
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Хутикальпа
Смотреть онлайн
Превью матча Атлетико Чолома — Хутикальпа

Команда Атлетико Чолома в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-24. Команда Хутикальпа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-20. Команда Атлетико Чолома в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хутикальпа забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июля 2025 на поле команды Атлетико Чолома, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Атлетико Чолома
Атлетико Чолома
Хутикальпа
Атлетико Чолома
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
23.07.2025
Атлетико Чолома
Атлетико Чолома
-:-
Хутикальпа
Хутикальпа
Игры 16 тур
09.11.2025
Genesis de Comayagua
-:-
Оланхо
Отменен
08.11.2025
Хутикальпа
-:-
Лобос УПНФМ
Отменен
06.11.2025
Олимпия
-:-
Виктория Ла-Сейба
05.11.2025
Мотагуа
-:-
Маратон
27.10.2025
Олимпия
2:1
Реал Эспана
Завершен
27.10.2025
Оланхо
2:2
Genesis de Comayagua
Завершен
26.10.2025
Виктория Ла-Сейба
0:1
Лобос УПНФМ
Завершен
26.10.2025
Атлетико Чолома
2:2
Хутикальпа
Завершен
26.10.2025
Маратон
1:0
Мотагуа
Завершен
Комментарии к матчу
