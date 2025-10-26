Превью матча Атлетико Чолома — Хутикальпа

Команда Атлетико Чолома в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-24. Команда Хутикальпа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-20. Команда Атлетико Чолома в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хутикальпа забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июля 2025 на поле команды Атлетико Чолома, в том матче сыграли вничью.