Войти
25.10.2025

Смотреть онлайн Суалем - Магреб Атлетик 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МароккоЧемпионат Марокко - Ботола 2: СуалемМагреб Атлетик, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Had Soualem Municipal Stadium.

МСК, 5 тур, Стадион: Had Soualem Municipal Stadium
Чемпионат Марокко - Ботола 2
Суалем
Отменен
- : -
25 октября 2025
Магреб Атлетик
Превью матча Суалем — Магреб Атлетик

Команда Суалем в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-6. Команда Магреб Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 1-5. Команда Суалем в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Магреб Атлетик забивает 0, пропускает 1.

Игры 5 тур
26.10.2025
Кенитра
0:2
ФК Видад Фес
Завершен
26.10.2025
Шабаб Атлас Хенифра
-:-
Клуб Йеунессе Бен Гуерир
Отменен
26.10.2025
Видад Темара
1:0
Union Sportive Boujaad
Завершен
26.10.2025
Шабаб Мохаммедия
1:0
Расинг де Касабланка
Завершен
25.10.2025
Раха
0:0
СМ Рабат
Завершен
25.10.2025
Амаль Тизнит
2:0
УСМ Оуйда
Завершен
25.10.2025
Суалем
-:-
Магреб Атлетик
Отменен
