Смотреть онлайн Суалем - Магреб Атлетик 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Марокко — Чемпионат Марокко - Ботола 2: Суалем — Магреб Атлетик, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Had Soualem Municipal Stadium.
Превью матча Суалем — Магреб Атлетик
Команда Суалем в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-6. Команда Магреб Атлетик, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 1-5. Команда Суалем в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Магреб Атлетик забивает 0, пропускает 1.